“El arranque fue muy esperanzador para una parte importante de la población, porque le permitió rellenar un vacío de liderazgo. No obstante, la promesa concreta de Guiadó era provocar un cambio político que al final no se da. Cuando el cambio no ocurre, lo que suele pasar con el tiempo es que se va debilitando la conexión entre el pueblo y el líder”, explicó Luis Vicente León, director de la encuestadora venezolana Datanálisis.