Cuando digo todos juntos no es el diálogo, es la presión interna en Venezuela, a través de la comunidad internacional y la presión para lograr las elecciones. O sea, ya no hay mucho más que diagnosticar en Venezuela, no hay mucho más que ver. Nosotros pusimos en la mesa la opción de garantías para todos los sectores, de unas elecciones presidenciales, y las que corresponden este año (legislativas). Pero, de nuevo, es la dictadura, y por supuesto no hay ningún tipo de condiciones para ningún tipo de diálogo en este momento”.