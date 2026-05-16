El Mundo

Policía y ejército se enfrentan con manifestantes en Bolivia para desbloquear carreteras

Protestas exigen salarios, estabilidad económica y renuncia del presidente.

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Por AFP
Obreros, maestros e indígenas mantienen bloqueos en La Paz, Bolivia exigiendo cambios económicos y políticos, mientras el gobierno despliega ejército y puente aéreo para contener la crisis. (Javier Mamani)







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