Expresidente de Bolivia Evo Morales asegura que nunca dejó el país

Evo Morales asegura que su lejanía con el público se debe a problemas en su salud. Conozca aquí que aquejaba al expresidente

Por AFP
El expresidente boliviano Evo Morales saluda a sus partidarios durante una manifestación contra el presidente Luis Arce en El Alto, Bolivia.
Evo Morales reapareció este jueves en un acto político ante varios miles de sus seguidores y aseguró que nunca huyó de Bolivia, (AIZAR RALDES/AFP)







