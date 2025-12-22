El Mundo

Policía revela detalles escalofriantes detrás del atentado en Sídney

La policía de Australia reveló que el tiroteo antisemita en la playa de Bondi fue planificado durante meses con entrenamientos armados y motivación del Estado Islámico

Por AFP y La Nación / Argentina / GDA
La policía australiana expuso cómo padre e hijo planificaron durante meses el atentado antisemita en Sídney y entrenaron con armas y explosivos.
La policía australiana expuso cómo padre e hijo planificaron durante meses el atentado antisemita en Sídney y entrenaron con armas y explosivos. (HANDOUT/AFP)







AFP

La Nación / Argentina / GDA

