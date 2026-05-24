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Policía irrumpe por la fuerza en sede del principal partido opositor de Turquía

Cientos de policías irrumpieron con gases lacrimógenos en la sede del partido opositor CHP en Ankara, tras la destitución judicial de su cúpula directiva

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Por AFP
En la imagen, Miembros del partido huyen mientras agentes de la policía antidisturbios turca usan gas lacrimógeno y balas de goma cuando intentan entrar en la sede del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Ankara
Miembros del partido huyen mientras agentes de la policía antidisturbios turca usan gas lacrimógeno y balas de goma cuando intentan entrar en la sede del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Ankara, el 24 de mayo de 2026. (AFP/AFP)







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