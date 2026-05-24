Policía irrumpe por la fuerza en sede del principal partido opositor de Turquía

Miembros del partido huyen mientras agentes de la policía antidisturbios turca usan gas lacrimógeno y balas de goma cuando intentan entrar en la sede del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Ankara, el 24 de mayo de 2026.

Ankara, Turquía. Cientos de policías antidisturbios irrumpieron por la fuerza este domingo en la sede del principal partido de oposición turco en Ankara, después de que un tribunal destituyera el jueves a la dirección del partido, constató un fotógrafo de la AFP.

Partidarios del líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), Özgür Özel, intentaron desde la mañana bloquear el acceso al edificio. Pero al inicio de la tarde policías con cascos y escudos entraron a la sede, tras abrirse paso con gases lacrimógenos con el objetivo de desalojar a los dirigentes de la formación.

“¡No saldremos de aquí!”, había gritado poco antes Özel, acérrimo opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan, en un video compartido en las redes sociales.

La decisión del jueves es la última de una serie de medidas judiciales contra esta formación, la más antigua de Turquía, que obtuvo una amplia victoria sobre el partido oficialista de AKP de Erdogan, en las elecciones locales de 2024.

El año pasado, el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, la figura más popular de este partido, fue detenido por cargos de “corrupción” y arrestado el mismo día de su designación como candidato a las próximas elecciones presidenciales, previstas en 2028.