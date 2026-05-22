Gobierno de Turquía cierra universidad liberal en pleno año lectivo

La Universidad de Bilgi, de talante liberal, fue cerrada por Erdogan en Turquía.

Estambul, Turquía. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ordenó este viernes el cierre de una importante universidad privada de Estambul, en pleno año universitario, según un decreto publicado en el boletín oficial.

El decreto retira la licencia de explotación de la Universidad Bilgi de Estambul, alegando una disposición legislativa que prevé la posibilidad de cerrar un establecimiento privado si “el nivel esperado de educación y formación (...) es insuficiente”.

La Universidad Bilgi, inaugurada en 1996 y con fama de liberal, tiene más de 20.000 estudiantes turcos e internacionales y profesores-investigadores en algunos ramos.

El Consejo Turco de Educación Superior (YÖK) prometió el viernes tomar “las medidas necesarias” para que los estudiantes de esta universidad de ciencias sociales, que debían rendir sus exámenes finales de semestre en junio, “no sufran ningún perjuicio”.

El YÖK no precisó si los estudiantes serán reubicados en otras instituciones ni cómo podrán validar su año académico.

“La Constitución es clara: las universidades se crean por ley y su cierre solo puede hacerse por ley. ¿Pero a quién le importa?”, reaccionó en X Yaman Akdeniz, profesor de Derecho de la Universidad Bilgi.

“No guardaremos silencio frente a esta ilegalidad”, añadió.

El año pasado, la Justicia nombró a un administrador para este centro tras una redada contra el holding turco que la controlaba, acusado de blanqueo de dinero y fraude fiscal.

La Universidad Bilgi participa en el programa de intercambio Erasmus y acoge cada año a muchos estudiantes europeos y de otros continentes.