El Mundo

Gobierno de Turquía cierra universidad liberal en pleno año lectivo

La Universidad Bilgi, inaugurada en 1996 y con fama de liberal, tiene más de 20.000 estudiantes turcos e internacionales.

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Por AFP
La Universidad de Bilgi, de talante liberal, fue cerrada por Erdogan en Turquía.
La Universidad de Bilgi, de talante liberal, fue cerrada por Erdogan en Turquía. (HUSEYIN ALDEMIR/Bilgi University)







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