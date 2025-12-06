El Mundo

Erdogan y Maduro conversan sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca de Venezuela

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Nicolás Maduro conversaron sobre el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Nicolás Maduro conversaron sobre el despliegue militar de EE. UU. en el Caribe
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien aparece en la foto, conversó por teléfono con su par de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Foto: (JUAN BARRETO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolás MaduroRecep Tayyip ErdoganVenezuelaEstados UnidosDespliegue militar de Estados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.