Policía francesa frustra atentado con explosivos frente a banco estadounidense en París

Vista exterior del edificio del Bank of America con vehículos policiales y de seguridad privada en el distrito 8 de París este 28 de marzo, tras un aparente intento de atentado con bomba la madrugada de este día.

París, Francia. La policía francesa frustró este sábado un atentado frente a las oficinas del Bank of America en París. Los agentes detuvieron a un hombre que se disponía a activar un artefacto explosivo, según confirmaron fuentes cercanas al caso.

El Departamento Nacional Antiterrorista (Pnat) asumió de inmediato la investigación por “intento de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista”.

El incidente ocurrió a las 3:30 a. m. (hora local) en la calle Boétie, en el centro-oeste de la capital. Los oficiales interceptaron al sospechoso justo después de que este depositara un explosivo artesanal frente a la entidad bancaria.

El hombre permanece bajo custodia policial, mientras que un segundo individuo que lo acompañaba logró huir.

Reclutado por redes sociales

Según una fuente policial, el detenido confesó que un tercero lo trasladó al lugar en un vehículo. Además, afirmó que lo reclutaron a través de la aplicación Snapchat para realizar la operación a cambio de un pago de 600 euros.

Al momento de la captura, el sujeto intentaba encender el dispositivo con un encendedor.

El artefacto consistía en un bidón de cinco litros con líquido y un sistema de encendido. Los primeros indicios señalan que la carga incluía un petardo con aproximadamente 650 gramos de material explosivo.

Especialistas trasladaron el dispositivo al laboratorio de la Prefectura de Policía de París para su análisis.

“Estamos al tanto de la situación y mantenemos comunicación con las autoridades francesas”, indicó un portavoz del Bank of America, cuya sede principal se ubica en Charlotte, Carolina del Norte.

La sección antiterrorista de la Brigada Criminal y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) liderarán las pesquisas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, destacó en la red social X que la vigilancia se mantiene en un nivel “muy alto”.

El jerarca felicitó a los agentes por su intervención y movilización en el complejo contexto internacional actual.

Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el Ministerio del Interior ha intensificado los llamados a la máxima alerta.

Las fuerzas de seguridad priorizan la protección de opositores iraníes, sedes comunitarias, lugares de culto judíos e intereses estadounidenses, todos identificados como objetivos potenciales de actos terroristas.