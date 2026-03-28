El Mundo

Policía francesa frustra atentado con explosivos frente a banco estadounidense en París

Sospechoso portaba explosivo artesanal frente a la sede bancaria; el sujeto confesó que fue reclutado mediante Snapchat por 600 euros

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Por AFP
Vista exterior del edificio del Bank of America con vehículos policiales y de seguridad privada en el distrito 8 de París este 28 de marzo, tras un aparente intento de atentado con bomba la madrugada de este día.
Vista exterior del edificio del Bank of America con vehículos policiales y de seguridad privada en el distrito 8 de París este 28 de marzo, tras un aparente intento de atentado con bomba la madrugada de este día. (SEBASTIEN DUPUY/AFP)







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