De viaje con Jairo

5 sugerencias para evitar una mala experiencia en París

La capital francesa es de los lugares más visitados del mundo, pero debe tener ciertos cuidados

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Por Jairo Villegas S.
Una pareja de turistas observa de lejos la Torre Eiffel. No lograron ingresar a la atracción parisina porque se encuentra cerrada.
Una pareja de turistas observa de lejos la Torre Eiffel. (KIRAN RIDLEY/AFP)







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Jairo Villegas S.

Jairo Villegas S.

Periodista especializado en viajes. Ha visitado 88 países aprovechando diferentes estrategias para viajar a bajo costo. Ha sido corresponsal, redactor en Nacionales y editor de Deportes. A partir del 2017 publica en el blog De Viaje con Jairo.

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