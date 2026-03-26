5 sugerencias para evitar una mala experiencia en París

Una pareja de turistas observa de lejos la Torre Eiffel.

Disfrutar de un atardecer desde lo alto de la Torre Eiffel, contemplar el Arco del Triunfo desde la avenida de los Campos Elíseos, dar un paseo por el Palacio de Versalles y respirar el auténtico aire parisino en Montmartre. Estos son parte de los encantos de París, la cosmopolita capital de Francia.

Sin embargo, en muchos de los grandes atractivos turísticos de esta ciudad hay personas que buscan aprovecharse de los visitantes para obtener dinero de forma indebida.

Estas son cinco sugerencias para que evite vivir una pesadilla en su próximo viaje a París:

1. Cuide sus pertenencias en zonas turísticas

Lugares emblemáticos como la Torre Eiffel o el Museo del Louvre suelen atraer carteristas. Lleve bolsos cruzados, mantenga su celular seguro y evite distracciones.

2. Desconfíe de ‘ayudas’ inesperadas

En estaciones o máquinas de tiquetes del metro de París, algunas personas ofrecen ayuda para luego exigir dinero o cometer fraudes. Utilice solo asistencia oficial.

3. Evite caer en trampas callejeras

En zonas como Montmartre, es común que le ofrezcan pulseras o souvenirs “gratis” que luego intentan cobrar. Lo mejor es ignorar y seguir caminando. Ocurre lo mismo con supuestas encuestas, que finalizan con la exigencia de una donación económica.

4. Revise precios antes de consumir

Algunos restaurantes en áreas muy turísticas no muestran precios claramente. Siempre verifique el menú antes de ordenar para evitar sorpresas en la cuenta.

5. Use transporte y servicios oficiales

Evite taxis informales o personas que ofrecen transporte en aeropuertos o estaciones de metro, tren o autobuses. Opte por servicios autorizados o aplicaciones confiables.