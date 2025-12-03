Policía de Brasil investiga virus misterioso que afecta a guacamayo azul en peligro de extinción

Rio de Janeiro, Brasil. La policía de Brasil dijo el miércoles que investiga la propagación de un virus potencialmente letal que afecta a los guacamayos azules de Spix, una de las aves más raras del mundo, famosas por la película animada “Rio”.

La conservación del Spix (Cyanopsitta spixii) es objeto de una fuerte disputa entre criadores privados y las autoridades brasileñas.

Esta especie había sido declarada extinta en estado silvestre hace 25 años.

En 2020, unos veinte guacamayos de Spix criados en cautiverio fueron llevados desde Alemania para ser reubicados en su hábitat natural, en el noreste de Brasil.

La semana pasada, la agencia brasileña de conservación ICMBio dijo que los 11 guacamayos Spix restantes entre los que habían sido liberados en la naturaleza dieron positivo de circovirus, que no tiene cura y puede ser letal.

La enfermedad daña los picos y plumas en especies de guacamayas, pero no afecta a humanos.

Las autoridades identificaron otros 20 casos en ejemplares que viven en cautiverio, aunque advirtieron que la interpretación de las pruebas “no es simple”.

La agencia multó a un centro de cría en Curaçá, en el estado de Bahía (noreste), con 1,8 millones de reales (unos 336.000 dólares) por no implementar protocolos bioseguros para frenar el virus.

En un comunicado, la policía dijo que incautó celulares y computadores de ese centro como parte de la “Operación Blue Hope” (“Esperanza Azul”).

Y señaló que el ente investigado podría responder por los delitos de diseminación de enfermedad capaz de causar daño a la fauna y obstrucción de la fiscalización ambiental.

El criadero se había resistido a recapturar los Spix en libertad, en desafío a una orden judicial de octubre.

El centro afirmó a la AFP que solo cinco de 103 guacamayos bajo su cuidado habían dado positivo al virus, rechazando acusaciones de negligencia.

Según el criadero, los guacamayos Spix son “especialmente resistentes al circovirus” y no representa una sentencia de muerte para las aves.

El criadero es socio de la Asociación para la Conservación de Loros Amenazados (ACTP), basada en Alemania, que controla el 75% de los guacamayos de Spix registrados en el mundo, según el ICMBio.

En 2024, el gobierno de Brasil terminó un convenio que mantenía con la ACTP después de que la entidad alemana vendiera sin su consentimiento 26 de esas aves a un zoológico en India.

En la entrañable película “Rio” (2011), del brasileño Carlos Saldanha, un Spix llamado Blu y criado en cautiverio en Estados Unidos vuelve a Brasil para intentar salvar a su especie.