Polémica por sandalias de Adidas: México busca resarcimiento por apropiación cultural

El gobierno anunció que Adidas acordó reunirse con autoridades del estado de Oaxaca

Por AFP

México, México. El gobierno de México busca un resarcimiento de Adidas a una comunidad del estado de Oaxaca (sur), tras acusar a la marca de apropiación cultural en un modelo de sandalias que es similar a un diseño tradicional de esa región.








