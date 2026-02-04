Piden renuncia de jefe de Juegos Olímpicos de 2028 por nexos con Epstein

“Mientras Ghislaine Maxwell orquestaba una de las operaciones de tráfico sexual más grandes de la historia de nuestro país, supuestamente mantenía una relación sentimental con la persona que ahora preside LA28”.

Los Angeles, Estados Unidos. Varios funcionarios de Los Ángeles pidieron este miércoles la dimisión de Casey Wasserman, jefe de los Juegos Olímpicos de 2028, luego de que se publicaran correos comprometedores entre él y la expareja de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en un nuevo lote de archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual.

Wasserman, presidente del comité organizador de Los Ángeles 2028, se disculpó el sábado por varios intercambios de correos electrónicos con Maxwell en 2003, que salieron a la luz entre millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Lamento profundamente mi correspondencia con Ghislaine Maxwell, que tuvo lugar hace más de dos décadas, mucho antes de que salieran a la luz sus horrendos crímenes”, dijo Wasserman en un comunicado obtenido por la AFP.

Wasserman, de 51 años, no ha sido acusado de ningún delito ni se le ha imputado ningún cargo relacionado con el escándalo Epstein, que ha golpeado a la administración del presidente Donald Trump.

Sin embargo, funcionarios locales de la ciudad de Los Ángeles pidieron a Wasserman que dimitiera de su cargo.

“Que (Wasserman) nos represente en el escenario mundial desvía la atención de nuestros atletas y de los enormes esfuerzos necesarios para prepararnos para 2028”, dijo a Los Angeles Times, Janice Hahn, que pertenece a la Junta de Supervisores de la ciudad.

Hugo Soto-Martínez, miembro del Consejo Municipal de Los Ángeles, insistió en que “Wasserman debería dimitir de inmediato”.

“Mientras Ghislaine Maxwell orquestaba una de las operaciones de tráfico sexual más grandes de la historia de nuestro país, supuestamente mantenía una relación sentimental con la persona que ahora preside LA28”, reclamó Soto-Martínez en un comunicado.

Al pedido se sumó Kenneth Mejia, contralor de Los Ángeles, quien denunció que la ciudad “no puede confiar su futuro financiero a alguien vinculado con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

En su declaración del sábado, Wasserman enfatizó en que “nunca tuvo una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein”.

Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión en 2022 tras ser declarada culpable un año antes de ayudar a Epstein a reclutar, manipular y abusar de víctimas menores de edad.

Los fiscales federales afirmaron que, entre 1994 y 2004, Maxwell colaboró en el papel de conseguir niñas para Epstein, algunas de tan solo 14 años.

Epstein se suicidó en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.