El Mundo

Piden renuncia de jefe de Juegos Olímpicos de 2028 por nexos con Epstein

Funcionarios de Los Ángeles exigen la dimisión del presidente de los JJ. OO. 2028 tras filtrarse correos con la expareja de Jeffrey Epstein. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un peatón camina cerca del mural diseñado por Alex Israel in Venice Beach, Los Ángeles, a propósito de los Juegos Olímpicos que se realizarán en esa ciudad en el 2028.
“Mientras Ghislaine Maxwell orquestaba una de las operaciones de tráfico sexual más grandes de la historia de nuestro país, supuestamente mantenía una relación sentimental con la persona que ahora preside LA28”. (STRINGER/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juegos OlímpicosRenunciaJefeCasey WassermanJeffrey EpsteinGhislaine Maxwell
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.