El Mundo

Petróleo de Venezuela: Donald Trump aceptaría inversiones de China en la industria

Donald Trump sorprende al dar la bienvenida a China e India para negociar con el petróleo de Venezuela.

EscucharEscuchar
Por AFP
US President Donald Trump looks on after signing the "Great American Recovery Initiative" aimed at combating addiction and substance abuse in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on January 29, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el sábado que aceptaría inversiones chinas en la industria petrolera de Venezuela. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaEconomíaDiplomaciaChinaEstados UnidosPolítica
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.