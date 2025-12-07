El Mundo

Gustavo Petro denuncia hallazgo de cuerpos en mar de Colombia que ‘pueden ser’ por bombardeo de Estados Unidos

Presidente colombiano pidió una investigación luego de que dos cuerpos aparecieran en una playa del departamento de La Guajira

Por AFP
Gustavo Petro respondió a las acusaciones señalando que la “guerra contra las drogas” de EE. UU. ha sido un fracaso.
"Pueden ser muertos por bombardeo en el mar”, escribió el presidente colombiano, Gustavo Petro en su cuenta de X. (DAVID SALAZAR/AFP)







Presidente de ColombiaGustavo PetroEstados Unidos
