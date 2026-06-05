El Mundo

Petro alega fraude en Colombia al presentar de forma errónea datos de actas electorales

Desde el domingo y a lo largo de la semana Petro ha puesto en duda los resultados

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Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Los argumentos de Petro han sido rechazados por observadores internacionales. (Ministerio de Ambiente de Colombia/Cortesía de Comunidad Planeta)







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