Petro afirma que Ecuador habría bombardeado territorio colombiano; Noboa lo niega

Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tildó el martes de “falsas” las acusaciones de su homólogo Gustavo Petro que denunció un bombardeo a su país desde la frontera ecuatoriana, donde operan guerrillas y narcotraficantes.

Petro dijo la víspera que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

Ecuador está “bombardeando los lugares que servían de escondite” para grupos criminales “en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, señaló Noboa en X, dirigiéndose al mandatario colombiano.

La semana pasada Ecuador atacó un campo de entrenamiento de una disidencia de las FARC en la provincia fronteriza de Sucumbíos (noreste).

“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, escribió Noboa, cuyo país es parte del “Escudo de las Américas”, una alianza de 17 países del continente creada por Estados Unidos para enfrentar amenazas de seguridad.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de unos 600 km donde circulan guerrillas colombianas y organizaciones criminales de ambos países dedicadas al tráfico de drogas, armas, personas y minería ilegal.

Las acusaciones surgen en medio de una guerra comercial que empezó en febrero y afecta a las importaciones, la cooperación energética y el transporte de crudo.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo que Ecuador y Colombia acudirán próximamente a “una mesa de diálogo a través de la Comunidad Andina” con miras “a retomar las conversaciones” de febrero en Quito.

“Estamos pidiendo a Colombia es que incremente sus capacidades de control de frontera (...) para poder bajar el nivel de violencia y de inseguridad, no solamente en el Ecuador, sino también en todo el hemisferio occidental”, insistió Sommerfeld en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Lo que dijo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció el lunes un posible bombardeo por parte de Ecuador en el lado colombiano de la frontera, donde operan grupos narcotraficantes, y advirtió que espera los resultados de una investigación para evitar “ir a una guerra”.

El mandatario izquierdista, que sostiene una disputa comercial con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, aseguró que su gobierno tiene pruebas de un ataque con una “bomba” lanzada desde un avión cerca de la línea limítrofe.

“Están bombardeándonos desde el Ecuador y no son los grupos armados” ilegales, dijo durante una reunión televisada con sus ministros.

Petro agregó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “actúe” ante este supuesto bombardeo.

“Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra”, añadió, sin precisar la fecha en la que realizó la solicitud.

El mandatario colombiano no precisó cuándo habría sucedido el supuesto ataque, que está siendo investigado para “tomar las decisiones”.