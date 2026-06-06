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Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos: las ‘playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas’

Secretario de Defensa estadounidense insta a Europa a combatir la ‘invasión’ de migrantes y a rearmarse, y afirmó que ‘la paz se garantiza solamente con la fuerza’

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Por AFP
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla antes de una reunión con el ministro francés de las Fuerzas Armadas y Veteranos, en el marco de una ceremonia que conmemora el 82.º aniversario del desembarco de Normandía en Colleville-sur-Mer, al noroeste de Francia, el 6 de junio de 2026.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla antes de una reunión con el ministro francés de las Fuerzas Armadas y Veterano. (LOU BENOIST/AFP)







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