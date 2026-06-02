El Mundo

Gobierno de Trump toma decisión que afectará nuestro entendimiento de los océanos

Las infraestructuras sumergidas de cuatro de las cinco estaciones de observación actualmente en funcionamiento serán retiradas.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth, habla sobre el conflicto en Irán en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca el 6 de abril de 2026, en Washington, D.C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al secretario de Defensa Pete Hegseth. Foto utilizada con fines ilustrativos. (SAUL LOEB/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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