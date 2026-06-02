Esta habría sido la fuerte advertencia de Trump a Netanyahu por la escalada militar en Oriente Medio

La presunta conversación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu refleja tensiones por la ofensiva israelí en Líbano, en medio de una escalada regional que involucra a Irán y Hezbolá.

Beirut, Líbano. Israel llevó a cabo ataques nocturnos en el sur de Líbano que dejaron al menos seis muertos y Hezbolá lanzó proyectiles contra su vecino este martes, pese al anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un compromiso para moderar las hostilidades.

Los combates entre el ejército israelí y ese grupo islamista apoyado por Irán se prolongan desde el 2 de marzo, cuando este último atacó territorio israelí en represalia por los bombardeos del Estado hebreo y Washington contra Teherán que el 28 de febrero desataron una guerra regional en Oriente Medio.

Las agresiones no han cesado a pesar de la entrada en vigor de una supuesta tregua el 17 de abril.

El lunes por la noche, Trump dijo en su red Truth Social que esperaba que Israel y Hezbolá moderaran sus hostilidades y aseguró que ambas partes se comprometieron a un alto el fuego efectivo.

Hezbolá “acordó dejar de disparar contra Israel y sus soldados. Del mismo modo, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso; ¡ojalá sea por la eternidad!”, escribió el magnate.

El presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, quien actúa como intermediario entre Hezbolá y Washington, se encargará de garantizar que el grupo se adhiera a un “alto el fuego general” con Israel, aseguró este martes su asesor a la AFP.

“Completamente loco”

Trump reveló que este arreglo entre las dos partes en conflicto había sido producto de una llamada “muy productiva” con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, según el medio estadounidense Axios, el mandatario calificó al líder israelí de “completamente loco” y lo acusó, durante su conversación telefónica, de poner en peligro las negociaciones con Irán.

Teherán ha exigido durante las conversaciones indirectas con Estados Unidos que cualquier acuerdo para terminar las hostilidades en la región incluya un alto el fuego efectivo en el frente libanés.

Este martes, un alto responsable militar iraní consideró que la reanudación de la guerra contra Washington es “inevitable”, según declaraciones emitidas por la televisión estatal Irib.

“Estados Unidos exige nuestra completa capitulación, pero la nación iraní no capitulará nunca”, aseguró un adjunto del Estado Mayor Jatam al Anbiya, Mohamad Jafar Asadi.

“Sin capitulación, la guerra es inevitable. Así que aguardamos. La guerra no nos da miedo”, dijo.

Las declaraciones de Trump tuvieron poco efecto, sin embargo, sobre el frente libanés.

Hezbolá reivindicó este martes un ataque con cohetes contra un tanque israelí en Hadatha, en el sur de Líbano, al asegurar en Telegram que lucha contra “el avance de las fuerzas israelíes”.

Por su parte, el ejército israelí anunció la interceptación de dos proyectiles, sin informar de heridos.

En Líbano, los ataques israelíes se dirigieron durante la noche contra varias aldeas en el sur, según la agencia oficial libanesa NNA.

La Defensa Civil de Líbano informó este martes que un bombardeo contra una de estas aldeas, Marwaniyeh, dejó al menos seis muertos y tres heridos en un edificio residencial.

Además, la agencia NNA reportó que un dron mató a un dentista y sus dos hijos que circulaban en coche por una carretera en el sur.

“Líneas rojas en Líbano”

Israel ha intensificado en las últimas semanas sus operaciones militares contra Hezbolá, al alegar que quiere proteger a los habitantes del norte del país. Este martes emitió una nueva orden para la ciudad de Nabatiye.

Además de sus regulares ataques aéreos diarios, el ejército israelí lleva a cabo en territorio vecino la incursión terrestre más profunda desde el año 2000, cuando se retiró tras 18 años de ocupación.

Desde que Líbano se vio arrastrado al conflicto regional el 2 de marzo, más de 3.400 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut. El balance es de 27 muertos en el lado israelí: 26 soldados y un contratista civil.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recomendó el lunes mantener tropas de Naciones Unidas en Líbano tras la salida prevista para finales de 2026 de la actual fuerza de mantenimiento de la paz.

Este martes se celebrará en Washington una nueva ronda de negociaciones entre emisarios libaneses e israelíes, a las que se opone Hezbolá. Se trata de la cuarta desde el 2 de marzo entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas.

Israel ya había amenazado el lunes con atacar a Hezbolá en su bastión de los suburbios del sur de Beirut, lo que provocó pánico entre la población. Netanyahu había alegado “repetidas violaciones del alto el fuego” por parte de Hezbolá y ataques contra su país.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, habían advertido a continuación “que cruzar las líneas rojas en Líbano (...) equivale a una guerra directa”.

La agencia de noticias iraní Tasnim indicó además el lunes que Teherán había roto el diálogo con Washington, en particular debido a la ofensiva israelí en Líbano, sin que esta información haya sido confirmada oficialmente.