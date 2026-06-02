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Esta habría sido la fuerte advertencia de Trump a Netanyahu por la escalada militar en Oriente Medio

Un reporte del medio de Estados Unidos, Axios, asegura que Donald Trump increpó a Benjamin Netanyahu por la escalada militar en Líbano

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Por Europa Press y AFP
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se estrechan la mano al concluir una conferencia de prensa conjunta en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 29 de septiembre de 2025.
La presunta conversación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu refleja tensiones por la ofensiva israelí en Líbano, en medio de una escalada regional que involucra a Irán y Hezbolá. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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