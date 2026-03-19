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Pese a la guerra, Estados Unidos valora quitar sanciones a petróleo iraní

Conflicto dispara los precios de la energía y el secretario del Tesoro anuncia nuevas medidas para contenerlos.

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Por AFP
El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país.
El mundo afronta crisis energética por guerra en Irán. (Canva /Canva)







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