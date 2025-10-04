El Mundo

Periodista salvadoreño dice que fue deportado de Estados Unidos por informar sobre arrestos de migrantes

Conozca los detalles del regreso del reportero a El Salvador

Por AFP y Sebastián Sánchez
Olocuilta, El Salvador. El periodista salvadoreño Mario Guevara dijo el viernes que fue deportado de Estados Unidos por informar sobre los “arrestos injustos” de migrantes bajo el mandato del presidente Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de abril de 2025. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







Estados UnidosdeportacionesmigrantesperiodistasEl Salvador
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

