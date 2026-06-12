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Periodista describe crisis social en Bolivia por protestas contra el presidente: ‘Se está jugando con la vida de las personas’

Las calles de Bolivia respiran la tensión por las protestas contra Rodrigo Paz. La comunicadora Nancy Vacaflor describe el panorama a 40 días de intensas manifestaciones.

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Por Libia Solano Meza
Nancy Vacaflor
Nancy Vacaflor, coordinadora de noticias de la Agencia de Noticias Fides (ANF) cuenta la situación de crisis que vive Bolivia producto de los bloqueos. (Cortesía: Nancy Vacaflor/Cortesía: Nancy Vacaflor)







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BoliviaRodrigo PazEvo MoralesProtestas y manifestaciones
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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