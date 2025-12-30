El Mundo

Perforan bóveda de un banco con enorme taladro y roban 30 millones de euros en Alemania

Sujetos ingresaron a la bóveda de un banco en Alemania, abrieron más de 3.000 cajas fuertes y sustrajeron unos 30 millones de euro en efectivo, oro y joyas.

Por AFP
El robo fue descubierto tras una alerta de incendio, lo que llevó a los bomberos y a la policía a ingresar a la sucursal bancaria.
El robo fue descubierto tras una alerta de incendio, lo que llevó a los bomberos y a la policía a ingresar a la sucursal bancaria. (Canva/Canva)







