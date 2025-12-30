Perforan bóveda de un banco con enorme taladro y roban 30 millones de euros en Alemania

El robo fue descubierto tras una alerta de incendio, lo que llevó a los bomberos y a la policía a ingresar a la sucursal bancaria.

Berlín, Alemania. Varios sujetos robaron efectivo y objetos valorados en unos 30 millones de euros (35 millones de dólares) tras ingresar con la ayuda de un gran taladro en la bóveda de un banco alemán, informó la policía local.

El atraco en la ciudad de Gelsenkirchen, al oeste del país, fue perpetrado por ladrones que abrieron más de 3.000 cajas fuertes que contenían dinero, oro y joyas, dijo la policía. Los delincuentes siguen en fuga, agregó.

Con una suma asegurada promedio de 10.000 euros por caja, los investigadores estiman que los daños ascienden a unos 30 millones de euros.

El banco permaneció cerrado “por razones de seguridad”, ya que varios clientes, preocupados por sus bienes, se reunieron frente a la entidad y profirieron “amenazas” contra los empleados.

Así ocurrió el robo

El método empleado para el robo desconcertó a los investigadores puesto que los ladrones perforaron un agujero en la sala de cajas usando un enorme taladro.

“Es como en la película Ocean’s Eleven”, resumió la fuente policial, “todo se desarrolló de manera muy profesional”.

Los sospechosos “aprovecharon la tranquilidad de la Navidad”, señalaba un comunicado previo, dado que el banco permanece cerrado durante esta época.

La investigación sigue en curso, mientras que la identidad de los autores y el momento exacto del robo no se han revelado.

Según la policía testigos habrían visto a varios hombres durante la noche del sábado al domingo, con grandes bolsas en la escalera de un estacionamiento cercano.

Un Audi negro con matrícula robada, conducido por hombres enmascarados, salió de ese mismo estacionamiento el lunes a primera hora de la mañana, según imágenes de vigilancia revisadas por la policía.

El robo fue descubierto este lunes gracias a una alerta de incendio recibida por los bomberos.