El Mundo

Pentágono encarga a organización analizar capacidad de mujeres para funciones de combate

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha dudado en público de que las mujeres desempeñen funciones de combate.

Escuchar
Por AFP
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con el liderazgo bicameral del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos, el 5 de enero de 2026, en Washington, DC.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con el liderazgo bicameral del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos, el 5 de enero de 2026, en Washington, DC. (CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP)







Estados UnidosPentágonoEjército de Estados UnidosPete Hegseth
