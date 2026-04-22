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Pentágono anuncia repentina salida de secretario de la Marina sin explicar por qué

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha repetido que Trump elige a los cargos que quiere; sin embargo, el partido demócrata reclama una politización del ejército

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Por AFP
El secretario de la Marina de los EE. UU., John Phelan, habló sobre la nueva iniciativa de la Flota Dorada de la Marina, que presenta una nueva clase de buques de guerra, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025. Phelan dejará el cargo "inmediatamente", anunció el Pentágono el 22 de abril de 2026, sin dar una explicación de la repentina salida. Phelan "abandona la administración con efecto inmediato", dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado en X, añadiendo que sería reemplazado de forma interina por el subsecretario Hung Cao.
El secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, habla en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 22 de diciembre de 2025. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







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