Peligroso límite se cruzó en los océanos del planeta; ya son siete las barreras de la salud de la Tierra sobrepasadas

El PIK alerta que la acidificación de los océanos rebasó el límite seguro, amenazando la vida marina y sumando siete de nueve límites planetarios superados.

Por AFP
Las primeras muestras se toman desde embarcaciones que navegan cercanas a la costa. Fotografía: Cortesía
El PIK indica que en el 2025 se acaba de superar el límite de la “acidificación de los océanos”.







AcidificaciónOcéanosLímite planetarioFrancia
