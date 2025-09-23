El Mundo

Francia no concederá asilo político al activista ecologista Paul Watson

El fundador de Sea Shepherd, Paul Watson, vio su solicitud de asilo político rechazada por Francia. Conozca las razones.

Por AFP
Paul Watson, fundador de Sea Shepherd, en una protesta en Berlín, 23 de mayo de 2012, mientras esperaba la extradición a Costa Rica. Luego negoció con pescadores de Puntarenas. Foto: AFP
Paul Watson, fundador de Sea Shepherd, en una protesta en Berlín, 23 de mayo de 2012, mientras esperaba la extradición a Costa Rica. Luego negoció con pescadores de Puntarenas. Foto: AFP (ODD ANDERSEN)







