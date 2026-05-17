El Mundo

Pasajero muerde a un auxiliar en pleno vuelo y ahora tiene prohibido viajar con esta aerolínea

Vuelo entre Australia y Estados Unidos tuvo que desviarse tras un altercado a bordo que obligó a intervenir a pasajeros y autoridades locales

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Por AFP
El vuelo de Qantas aterrizó en Papeete tras un incidente que involucró a un pasajero conflictivo. (PETER PARKS/AFP)







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AFP

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