Pasajero muerde a un auxiliar en pleno vuelo y ahora tiene prohibido viajar con esta aerolínea

El vuelo de Qantas aterrizó en Papeete tras un incidente que involucró a un pasajero conflictivo.

La aerolínea australiana Qantas se vio obligada a desviar un vuelo con destino a Estados Unidos debido a un pasajero conflictivo, que según medios locales mordió a un auxiliar de vuelo.

El vuelo procedente de Melbourne se dirigía a Dallas el viernes cuando se vio obligado a hacer una escala en Papeete, la capital de la Polinesia Francesa, debido a este incidente.

El hombre fue retenido por otros pasajeros, y los medios locales, incluida la cadena pública ABC, informaron de que mordió a un miembro del personal de Qantas.

A su llegada, el hombre fue recibido por las autoridades locales y se le impuso una prohibición de volar en todos los aviones de Qantas.

“La seguridad de nuestros clientes y de nuestra tripulación es nuestra prioridad número uno y tenemos tolerancia cero con el comportamiento conflictivo o amenazante en nuestros vuelos”, declaró a la AFP un portavoz de Qantas el domingo.