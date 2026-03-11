Aerolíneas de Asia incrementan precios. Esta es la causa

Tokio. Las compañías aéreas de la región Asia-Pacífico, entre ellas Qantas, Air India y Cathay Pacific, anunciaron que subieron tarifas, o lo harán muy pronto, para compensar el incremento de los precios del queroseno por la guerra en Oriente Medio.

Air India anunció el martes por la noche en un comunicado “la ampliación progresiva de un recargo por combustible en sus vuelos nacionales e internacionales, necesario por el fuerte aumento de los precios del queroseno”.

“Desde principios de marzo de 2026, el queroseno, que representa cerca del 40% de los costes de explotación de una compañía aérea, ha sufrido un encarecimiento significativo de su precio debido a las perturbaciones en el suministro”, justificó la compañía india.

A partir del 18 de marzo, el recargo de Air India para Europa aumentará un 25% hasta alcanzar los $125, y el de Norteamérica un 33% hasta alcanzar los $200.

Por su parte, la aerolínea hongkonesa Cathay Pacific anunció que los recargos sobre el combustible subirán “muy pronto para garantizar el buen funcionamiento” de las operaciones, señaló su director general, Ronald Lam.

La gran compañía australiana Qantas también informó que incrementará sus tarifas esta semana, unos “aumentos variarán según las líneas”, precisó en un comunicado.

Thai Airways indicó que “podría aumentar los precios de 10 a 15%”, señaló Rut Rugsumruad, director financiero de la aerolínea tailandesa, en una videoconferencia con inversores.

El precio medio mundial del combustible de aviación alcanzó el lunes los $173,91 por barril, según el índice de referencia Platts, lo que supone el doble de los niveles del 2 de enero y una subida muy superior a la del crudo.

La diferencia se explica por los costos de refinado, pero también por el hecho de que el queroseno tiene menos prioridad que la gasolina o el gasóleo, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

En Europa, la escandinava SAS comunicó el martes un aumento “temporal” de sus precios para incorporar el encarecimiento del queroseno.

Otras, como Air France-KLM y Lufthansa, están relativamente protegidas por su estrategia de comprar combustible a precio fijo con varios meses de antelación.