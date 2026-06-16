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Partido de Roberto Sánchez convoca una marcha en Perú ‘en defensa del voto’ a punto de acabar el recuento

La agrupación política pidió defender la democracia en las calles ante los resultados de la segunda vuelta en Perú.

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Por Europa Press
Manifestantes participan en una protesta por presunto fraude tras los resultados de las elecciones presidenciales de Perú frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima el 14 de abril de 2026.
El partido convoca concentraciones en varias ciudades mientras se define la elección entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (LUIS ROBAYO/AFP)







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