Partido de Javier Milei sufre contundente derrota ante peronismo en elecciones de Buenos Aires

El presidente argentino Javier Milei y su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hacen un gesto durante el mitin de clausura del partido político La Libertad Avanza para las elecciones provinciales el 3 de septiembre de 2025.

Buenos Aires. El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió este domingo una dura derrota en la provincia de Buenos Aires, al quedar 12 puntos detrás de la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales, según resultados oficiales parciales.

En estas elecciones provinciales, que se consideran un termómetro hacia los comicios legislativos de medio término del 26 de octubre, Fuerza Patria (peronismo, centroizquierda) se posiciona como ganador con más del 46% de los votos, contra un 33,8 del oficialista La Libertad Avanza (LLA), con 86% de los votos escrutados, según el organismo electoral provincial.

Dicho resultado fue calificado por el diario La Nación, de Argentina, como una contundente derrota en la provincia que concentra más del 37% del padrón electoral del país.

La amarga jornada electoral para La Libertad Avanza favoreció al frente electoral de Fuerza Patria, que concentra a los sectores de Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

“En el reparto de bancas, Fuerza Patria también obtuvo una amplia diferencia sobre el sello de Milei: se quedó con 34 escaños de diputados y senadores. Dado que renovaba 29 puestos, sumó cinco representantes. Entre tanto, LLA se llevó 26 bancas", explicó el diario argentino.