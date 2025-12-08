El Mundo

Paramilitares toman el mayor yacimiento petrolífero de Sudán

Las FAR capturan el campo petrolífero de Heglig, agravando la crisis humanitaria más grave del mundo según la ONU.

Por AFP
El exministro de Petróleo, Gadein Ali Obeid, describió la situación como un “desastre” para Sudán. (-/AFP)







