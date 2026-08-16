Papa León XIV hace ‘llamado urgente’ por la paz y exige frenar ataques de colonos en Cisjordania

El papa León XIV llamó al fin de la violencia de colonos israelíes en Cisjordania.

El papa León XIV reiteró este domingo su llamado a la paz en los territorios palestinos y el fin de “los repetidos actos de violencia contra la población palestina de Cisjordania”, en medio de la creciente condena internacional de las acciones de colonos israelíes en la zona.

Tras el rezo de este domingo en el Vaticano, el pontífice “hizo un llamado urgente a la comunidad internacional ‘para garantizar que se avance hacia una solución de dos Estados, en favor de una paz justa y duradera’”, de acuerdo con el medio oficial Vatican News.

La Santa Sede ha mantenido su posición de que la solución de dos Estados, “basada en fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, es el único camino viable y equitativo hacia una paz justa y duradera en Tierra Santa”, recordó el medio.

En Cisjordania residen cerca de 3,2 millones de habitantes, casi todos palestinos, con unos 500.000 colonos, incluyendo Jerusalén Este. No obstante, en meses recientes se ha intensificado la toma de terrenos e inmuebles palestinos por parte de colonos israelíes que reclaman la tierra como suya.

Este jueves, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó de “terrorismo” el asedio impuesto por colonos israelíes contra las familias palestinas. “No hay excusa para un comportamiento tan propio de matones”, dijo el diplomático, defensor de los asentamientos israelíes en la Ribera Occidental del río Jordán.

Desde hace una semana, un grupo de colonos israelíes mantienen cercadas varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Desde junio, cinco países habían impuesto sanciones contra grupos de colonos. “Actuamos de forma concertada para imponer sanciones y otras medidas a fin de que los colonos extremistas rindan cuentas por la terrible violencia que cometen contra civiles palestinos”, señalaron en un comunicado conjunto Australia, Canadá, Francia, Noruega y el Reino Unido.

“Desde hace demasiado tiempo, los colonos actúan casi con total impunidad, mientras la expansión de los asentamientos y la creación de puestos de avanzada sigue adelante con el apoyo y la ayuda del gobierno israelí”, señalaron en el comunicado.

Israel rechazó dichas acusaciones y denunció de inmediato unas “medidas vergonzosas”, tomadas en un “intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a instalarse en la tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino”, según consigna AFP.