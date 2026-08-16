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Papa León XIV hace ‘llamado urgente’ por la paz y exige frenar ataques de colonos en Cisjordania

El papa León XIV exigió el fin de los ataques contra palestinos en Cisjordania, en medio de renovadas incursiones de colonos

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Por Fernando Chaves Espinach
El papa León XIV llamó al fin de la violencia de colonos israelíes en Cisjordania.
El papa León XIV llamó al fin de la violencia de colonos israelíes en Cisjordania. (Canva/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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