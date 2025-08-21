Papa León XIV convoca a jornada mundial de oración y ayuno por Ucrania y Oriente Medio

El Papa León XIV al bendecir a un niño mientras saludaba a la audiencia presente tras el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo el 17 de agosto pasado. Fotografía:

El papa León XIV reiteró en últimos días su llamado a la paz en medio de los conflictos en Ucrania y la crisis humanitaria en Gaza por el asedio allí de Israel, al tiempo que convocó a una jornada mundial de oración y ayuno para este viernes 22 de agosto.

La jornada de ayuno y oración de este 22 de agosto coincide con la fiesta de la Virgen María Reina.

De acuerdo con el portal oficial Vatican News, el Pontífice pidió a los fieles unirse espiritualmente en esta fecha, “implorando al Señor que conceda la paz y la justicia, y que enjugue las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso”.

Durante sus intervenciones en la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María (15 de agosto) y en el ángelus del domingo 17, León XIV subrayó que los conflictos “no se resuelven con la guerra” y urgió a un alto el fuego en Ucrania, así como a la resolución de la crisis humanitaria en Gaza y la liberación de los rehenes israelíes.

El Santo Padre también destacó la necesidad de que las negociaciones internacionales prioricen siempre “el bien común de los pueblos” y recordó que la Santa Sede “no puede detener las guerras”, pero sí mantener viva la esperanza e impulsar el diálogo.

“El mundo está marcado por una violencia que se expande con una frialdad sorda, insensible a cualquier gesto de humanidad. No podemos resignarnos a la lógica de las armas”, expresó el Papa, invitando a los católicos a encomendar la paz a la Virgen María.

En su catequesis del miércoles 20 de agosto, León XIV insistió en que “sin perdón nunca habrá paz” y pidió a los fieles incluir en sus intenciones no solo a Ucrania y Oriente Medio, sino también a todas las regiones donde persisten conflictos armados.

“Oremos para que tengan éxito los esfuerzos por poner fin a las guerras y promover la paz; para que, en las negociaciones, se anteponga siempre el bien común de los pueblos”, exhortó el Papa.