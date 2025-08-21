El Mundo

Papa León XIV convoca a jornada mundial de oración y ayuno por Ucrania y Oriente Medio

Pontífice llamó a poner fin a la violencia en Ucrania y a resolver la crisis humanitaria en Gaza

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
El Papa León XIV al bendecir a un niño mientras saludaba a la audiencia presente tras el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo el 17 de agosto pasado. Fotografía:
El Papa León XIV al bendecir a un niño mientras saludaba a la audiencia presente tras el rezo del Ángelus en Castel Gandolfo el 17 de agosto pasado. Fotografía: (ANDREAS SOLARO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Papa León XIVVaticanoGazaUcrania
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.