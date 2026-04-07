Papa León XIV califica de ‘inaceptable’ amenaza de Trump de ‘destruir’ Irán

Esta fotografía, tomada y distribuida el 5 de abril de 2026 por Vatican Media, muestra al papa León XIV dirigiéndose a la multitud desde el balcón principal de la basílica de San Pedro para el mensaje y la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, como parte de las celebraciones de Pascua en el Vaticano.

Castel Gandolfo, Italia. El papa León XIV califica de “inaceptable” la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump contra todo el pueblo iraní.

“Hoy, como sabemos, hubo una amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable”, afirmó el pontífice.

“Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump en su plataforma Truth Social este martes. “¿Quién sabe?”, agregó.

El ultimátum que el mandatario dio a Irán para aceptar el fin de la guerra vence a las 8:00 p. m., hora local de Washington (alrededor de las 6:00 p. m. hora Costa Rica).

Los llamados a encontrar una salida diplomática se multiplican y el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que está “muy preocupado” por las declaraciones que sugieren que “todo un pueblo o toda una civilización podrían verse obligados a soportar las consecuencias de decisiones políticas y militares”.

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