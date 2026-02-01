El Mundo

Panamá confisca tres toneladas de droga en el Caribe y detiene a cinco personas

Autoridades panameñas propinaron un nuevo golpe al narcotráfico en el Caribe tras interceptar una lancha rápida

EscucharEscuchar
Por AFP
Autoridades panameñas detienen a tres ticos con más de dos toneladas de droga. Foto Ministerio Público de Panamá.
La autoridades de Panamá incautaron unas tres toneladas de droga que eran trasportadas en una embarcación en aguas del Caribe. Foto con fines ilustrativos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PanamáIncautación de drogaCaribeSenan
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.