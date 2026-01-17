El Mundo

Narcotráfico en Panamá: Policía incauta 5 toneladas de droga tras persecución

Autoridades panameñas realizaron un decomiso masivo en Playa Bongo tras una intensa persecución. ¿Cómo lograron los sospechosos huir dejando atrás toneladas de droga?

Por AFP
Al menos cincuenta sacos con presunta marihuana fueron decomisados este jueves por Guardacostas en el Pacífico Sur. Tres colombianos quedaron detenidos.
La policía panameña incautó más de 5 toneladas de droga en una embarcación que encalló en una playa del Pacífico. Fotos con fines ilustrativos. (Foto: MSP/Foto: MSP)







