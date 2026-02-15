El Mundo

Panamá decomisa casi dos toneladas de cocaína en el Pacífico

Durante la operación se detuvo a dos colombianos

Por AFP.
El Servicio Aeronaval compartió las imágenes de la droga decomisada. (Servicio Nacional Aerona/Servicio Nacional Aeronava)







