Panamá decomisa casi dos toneladas de cocaína en el Pacífico

Las autoridades de Panamá incautaron casi dos toneladas de cocaína que era transportada en una embarcación en aguas del Pacífico y detuvo a dos colombianos, informó este sábado una fuente oficial.

Panamá es utilizada como la puerta de entrada en Centroamérica de la cocaína que, procedente sobre todo de Colombia, trata de llegar a Estados Unidos, el principal mercado consumidor de esta droga.

La policía panameña ha incautado más de 360 toneladas de drogas desde 2023. Al cierre de 2025 reportó que incautó más de 118, incluido un decomiso récord de 13,5 toneladas.

Fueron “1.702 paquetes” de un kilo cada uno decomisados al sureste de de la Playa Cambutal, en la provincia de Los Santos, donde fueron “aprehendido” dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, informó a la AFP una fuente de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

Por su parte, el Servicio Nacional Aeronaval, informó que fueron sus unidades que interceptaron la embarcación y realizaron el decomiso de un arma de fuego.

La PGN publicó en la red social X el cargamento de paquetes de cocaína decomisados.

El pasado 31 de diciembre, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, manifestó que 2025 fue un año “particularmente desafiante” para Panamá debido a la “sobreproducción de drogas en la región”, donde Colombia viene registrando un fuerte incremento en la oferta de cocaína