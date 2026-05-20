Pan, huevos y alimentos más baratos: así serán los supermercados públicos de Nueva York contra la inflación

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, apuesta por supermercados públicos para bajar el precio de los alimentos.

Estados Unidos. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad (NYCEDC) anunciaron esta semana que el distrito del Bronx fue elegido como la segunda ubicación del programa municipal de supermercados públicos de la ciudad.

Dentro de su programa económico, la administración de Mamdani se fijó como objetivo abrir un supermercado público en cada uno de los cinco distritos de la ciudad antes de que termine su primer mandato, y solicitó al ayuntamiento una inversión de $70 millones de dólares en fondos de capital para poner en marcha estas cinco tiendas.

“Garantizar que todos los neoyorquinos puedan comprar alimentos frescos y asequibles en su propio barrio es fundamental para nuestra agenda de asequibilidad”, ha dicho Mamdani este lunes durante el anuncio de la segunda apertura.

El político independiente de 34 años, nacido en Uganda, es conocido principalmente por sus propuestas como el servicio gratuito de autobuses, tarifas planas de metro y el impuesto ‘pied à terre’ a las segundas residencias de lujo en la ciudad, desatando críticas de Donald Trump, empresarios y de otros políticos republicanos por este gravamen.

¿Cómo serán los supermercados públicos?

Se espera que el supermercado del Bronx abra sus puertas en 2027, en el barrio de Hunts Point, y que cuente con una superficie de unos 1.860 metros cuadrados. Esta apertura se suma a la anunciada el mes pasado, una tienda en el barrio de East Harlem, en Manhattan.

La ciudad de Nueva York planea abrir supermercados públicos en los cinco distritos para reducir el costo de productos básicos como pan, huevos y otros alimentos. Imagen con fines ilustrativos. (DAMIR SENCAR/AFP)

El alcalde también anunció el lanzamiento del portal ‘N.Y.C. Groceries Sites’ para identificar posibles ubicaciones para futuras tiendas en Brooklyn, Queens y Staten Island y animó a los propietarios de terrenos que cumplan con los requisitos a que se presenten a través del portal para su consideración.

En esta línea, Mamdani promete que los productos básicos como el pan y huevos serán más baratos en los supermercados públicos, pero no ha fijado aún una lista de precios ni descuentos concretos frente a las cadenas privadas.

Esta iniciativa ha sido diseñada para reducir el coste de los productos básicos de uso diario mediante el aprovechamiento de propiedades municipales para disminuir los gastos generales que actualmente se trasladan a los consumidores.

No obstante, según The New York Times, el plan del alcalde ha despertado inquietud entre pequeños empresarios como Jerry Nunez, gerente de City Fresh Market, quienes temen que las tiendas municipales perjudiquen a los supermercados de menor tamaño.