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Pan, huevos y alimentos más baratos: así serán los supermercados públicos de Nueva York contra la inflación

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, impulsa la apertura de supermercados públicos para combatir el alto costo de vida en los barrios de la ciudad

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Por Europa Press
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, apuesta por supermercados públicos para bajar el precio de los alimentos.
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, apuesta por supermercados públicos para bajar el precio de los alimentos. (Europa Press/Europa Press)







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