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Agencia de impuestos de Estados Unidos no perseguirá a Trump tras acuerdo con el Departamento de Justicia

Acuerdo dice que el IRS tiene “prohibido para siempre” perseguir cualquier reclamación fiscal contra Trump, su familia o sus negocios.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa cerca del sitio de construcción de su propuesto salón de baile en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de mayo de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa cerca del sitio de construcción de su propuesto salón de baile en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de mayo de 2026. (KENT NISHIMURA/AFP)







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