El Mundo

Pakistán reúne a cancilleres para mediar en guerra de Oriente Medio

Islamabad lidera esfuerzos diplomáticos con países musulmanes para reducir tensiones en Oriente Medio

EscucharEscuchar
Por AFP
Cancilleres de países musulmanes
Los cancilleres Ishaq Dar, de Pakistán; Hakan Fidan, de Turquía; Faisal bin Farhan, de Arabia Saudita; y Badr Abdelatty, de Egipto, posaron este 29 de marzo de 2026 antes de su reunión en Islamabad para abordar la guerra en Oriente Medio. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán / AFP. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PakistánOriente MedioIrándiplomacia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.