Pakistán bombardea Kabul tras anunciar ‘guerra abierta’ contra gobierno talibán

Pakistán bombardeó este viernes varias ciudades afganas, incluida la capital, Kabul, y declaró a su vecino una “guerra abierta”.

Por AFP
Una vista general muestra un barrio residencial en Kabul, el 27 de febrero de 2026, tras los combates transfronterizos nocturnos entre Afganistán y Pakistán.
Una vista general muestra un barrio residencial en Kabul, el 27 de febrero de 2026, tras los combates transfronterizos nocturnos entre Afganistán y Pakistán. (WAKIL KOHSAR/AFP)







