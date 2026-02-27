Pakistán declara ‘guerra abierta’ contra el gobierno talibán de Afganistán

Pakistán afirmó el 22 de febrero que lanzó múltiples ataques aéreos contra militantes en la vecina Afganistán, donde el gobierno informó que entre las decenas de muertos y heridos había niños.

Islamabad, Pakistán. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró este viernes la “guerra abierta” al gobierno talibán de Afganistán, después de que ambos países se enzarzaran en una serie de ataques mortales.

“Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, aseguró Asif en la red social X.

Por su parte, Afganistán afirmó haber llevado a cabo este viernes nuevos ataques contra el ejército pakistaní, luego de que Islamabad lanzara bombardeos sobre las ciudades de Kabul y Kandahar en respuesta a una primera ofensiva de las fuerzas talibanes.

“Tras los ataques aéreos contra Kabul, Kandahar y otras provincias, se han vuelto a llevar a cabo operaciones de represalia a gran escala contra posiciones de soldados pakistaníes”, aseguró en la red social X un portavoz de las autoridades talibanes, Zabihullah Mujahid.

Noticia en desarrollo...