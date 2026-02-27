El Mundo

Pakistán declara ‘guerra abierta’ contra el gobierno talibán de Afganistán

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró este viernes la “guerra abierta” al gobierno talibán de Afganistán.

Por AFP
Pakistán afirmó el 22 de febrero que lanzó múltiples ataques aéreos contra militantes en la vecina Afganistán, donde el gobierno informó que entre las decenas de muertos y heridos había niños.
Pakistán afirmó el 22 de febrero que lanzó múltiples ataques aéreos contra militantes en la vecina Afganistán, donde el gobierno informó que entre las decenas de muertos y heridos había niños. (-/AFP)







