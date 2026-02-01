El Mundo

Pakistán: Ataques separatistas en Baluchistán dejan más de 190 muertos

La provincia de Baluchistán vive horas de tensión tras ataques coordinados que dejaron decenas de víctimas

EscucharEscuchar
Por AFP
Varias personas se agrupan mientras otras recogen objetos reciclables junto a un vehículo calcinado en una carretera a las afueras de Quetta, el 1 de febrero de 2026, un día después de un ataque perpetrado por separatistas baluchis.
Varias personas se agrupan mientras otras recogen objetos reciclables junto a un vehículo calcinado en una carretera a las afueras de Quetta, el 1 de febrero de 2026, un día después de un ataque perpetrado por separatistas baluchis. (BANARAS KHAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PakistánBaluchistánQuetta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.