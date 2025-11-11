El Mundo

Al menos 12 muertos en atentado suicida frente a tribunal en Islamabad

Ataque fue reivindicado por el movimiento de los talibanes paquistaníes (TTP)

Por AFP
Bomberos extinguen un automóvil en el lugar del atentado suicida en Islamabad este 11 de noviembre. Un atentado suicida con bomba frente a los juzgados de distrito en una zona residencial de la capital pakistaní causó la muerte de 12 personas y heridas a 27. Fotografía:
Un grupo de bomberos extingue un automóvil en el lugar del atentado suicida en Islamabad este 11 de noviembre, frente a los juzgados de distrito, en una zona residencial de la capital pakistaní, que causó la muerte de 12 personas y dejó 27 heridos. Foto: (-/AFP)







