Países de América Latina y el Caribe buscan plan de emergencia para Haití en cumbre en Panamá

Treinta países latinoamericanos y caribeños se reúnen en Panamá para diseñar un plan de emergencia humanitaria para Haití ante la violencia de pandillas y la insuficiente ayuda internacional.

Por AFP
Port-Au-Prince, Haiti.
"Haití se encuentra hoy en el centro de una de las emergencias humanitarias y de seguridad más graves en la historia moderna de nuestra región".







