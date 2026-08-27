El Mundo

Otro robo a museo en Europa: sustraen tesoro de la Edad de Bronce en España, joyas de valor ‘incalculable’

Un grupo de ladrones sustrajo el histórico Tesoro de Villena en España. Conozca cómo ejecutaron el robo de esta joya de la Edad de Bronce en cuatro minutos

EscucharEscuchar
Por AFP

AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

El Tesoro de Villena es, junto con los de Micenas, el mayor tesoro áureo de la Edad de Bronce en Europa.
El Tesoro de Villena es, junto con los de Micenas, el mayor tesoro áureo de la Edad de Bronce en Europa. (Ángel Verdú/Museo de Villena)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
robo a museoTesoro de VillenaarqueologíaEspañamuseos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.