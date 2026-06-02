El Mundo

Orquesta de cumbia peruana enfrenta disputa legal con Coca-Cola por uso de marca

La controversia por el uso de elementos gráficos similares a la marca Coca-Cola llegó hasta la instancia de apelación en Perú

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Por Jailine González Gómez
Coca-Cola denunció a una orquesta peruana por presunta infracción marcaria, pero Indecopi rechazó suspender el uso del signo cuestionado.
Coca-Cola denunció a una orquesta peruana por presunta infracción marcaria, pero Indecopi rechazó suspender el uso del signo cuestionado. (Ossewa/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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