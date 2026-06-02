Orquesta de cumbia peruana enfrenta disputa legal con Coca-Cola por uso de marca

Coca-Cola denunció a una orquesta peruana por presunta infracción marcaria, pero Indecopi rechazó suspender el uso del signo cuestionado.

The Coca-Cola Company mantiene un proceso ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú contra la empresa Orquesta Amaya Hnos S.R.L. y el ciudadano Juan Manuel Mendoza Pérez por una presunta infracción de marca, según informó el diario peruano Gestión.

La denuncia fue presentada el 7 de marzo de 2025. La multinacional sostiene que los denunciados utilizan signos con elementos gráficos similares a los de la marca COCA-COLA, registrada para bebidas no alcohólicas y reconocida como marca notoria en el mercado.

De acuerdo con Gestión, Coca-Cola argumentó que la orquesta, dedicada a servicios musicales y de entretenimiento, emplea elementos visuales que reproducirían características asociadas a su identidad gráfica, entre ellas la tipografía y la franja ondulada utilizada por la compañía. La empresa afirmó que ese uso podría generar asociación indebida o afectar el carácter distintivo de su marca.

Los denunciados rechazaron las acusaciones y señalaron que operan en un sector distinto. También defendieron la legalidad de su signo distintivo, registrado para actividades artísticas y de entretenimiento.

Logo utilizado por la Orquesta Amaya Hnos., agrupación peruana que enfrenta una disputa con The Coca-Cola Company en un proceso por presunta infracción de marca tramitado ante Indecopi. (AMAYA HNOS/Facebook)

Tras presentar la denuncia, The Coca-Cola Company solicitó una medida cautelar para que se ordenara el cese inmediato del uso de los elementos gráficos cuestionados mientras avanzaba el proceso. Para sustentar la petición aportó cartas notariales, capturas de publicaciones en redes sociales y otros documentos relacionados con la actividad de la agrupación.

Sin embargo, el 5 de junio de 2025, la Comisión de Signos Distintivos de Indecopi rechazó la solicitud. La autoridad concluyó que los elementos presentados no permitían presumir de manera razonable la existencia de una infracción en esa etapa preliminar.

Según Gestión, la comisión también valoró antecedentes registrales y la existencia de otros signos en el mercado con características gráficas similares, por lo que consideró que no se cumplían los requisitos para ordenar una medida cautelar.

La multinacional apeló la decisión el 30 de junio de 2025. En el recurso sostuvo que no se había valorado adecuadamente el riesgo de dilución de una marca notoria y cuestionó algunos de los criterios utilizados en la resolución inicial.

A pesar de ello, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi confirmó el rechazo mediante una resolución emitida el 7 de enero de 2026. El tribunal determinó que no existían elementos suficientes para presumir preliminarmente una infracción o su inminencia.

Con esta decisión quedó descartada la suspensión inmediata del uso del signo en la vía cautelar. No obstante, el proceso principal por presunta infracción de marca continúa en trámite y será en esa etapa donde se resolverá el fondo de la controversia.