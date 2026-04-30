Coca-Cola FEMSA realiza inversión de $50 millones en Costa Rica

Coca-Cola FEMSA, embotelladora del sistema Coca-Cola, oficializó este jueves 30 de abril una inversión de $50 millones en Costa Rica.
La obra se ejecutó con el objetivo de incrementar la capacidad de producción de su planta en Calle Blancos, en San José, a través de una nueva línea de embotellado (Línea 9).
La ampliación permitirá el incremento de las exportaciones hacia Nicaragua y Panamá.
En el acto inaugural asistieron el presidente Rodrigo Chaves, la presidenta electa Laura Fernández y los vicepresidentes electos Douglas Soto y Francisco Gamboa.
La empresa indicó que aporta a la economía de Costa Rica ¢397.000 millones equivalentes al 0,9% del PIB.
Ileana Reza, vicepresidenta Zona Centro de la compañía Coca-Cola, confirmó el compromiso de continuará invirtiendo en Costa Rica.
Jerry Liu, presidente Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, señaló que esta inversión posiciona a Costa Rica hub logístico Centroamerica Sur.
La empresa cuenta 1.400 colaboradores, dos plantas y 11 centros de distribución.
Detalles de la nueva inversión
La nueva línea de embotellamiento aumentará la producción en 40%. Se ubica en un área de 9.500 metros cuadradados (m²) e incluye el área de bodega.
La planta de Calle Blancos en Goicoechea, totaliza 54.000 m².
La línea embotellará los productos desde 355 mililitros hasta tres litros, indicó Lucía Duter, gerenta de la planta.
El nuevo proceso tiene capacidad de embotellar 54.000 botellas por hora y trabaja con eficiencia energetica y de agua.
La construcción involucró a más de 700 empleos directos e indirectos.
Además de la marca Coca-Cola, embotellará productos que forman parte del portafolio de la empresa, entre ellas Fanta, Fuze Tea, Ginger Ale de Canada Dry y Powerade.