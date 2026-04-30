Economía

Coca-Cola FEMSA realiza inversión de $50 millones en Costa Rica

Empresa hizo inversiones para ampliar su capacidad de producción en la planta de Calle Blancos, en San José

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Por Gustavo Ortega Campos
Coca-Cola FEMSA inauguró su nueva línea de producción en la planta de Calle Blancos, en San José.
Coca-Cola FEMSA inauguró su nueva línea de producción en la planta de Calle Blancos, en San José. (Gustavo Ortega Campos/Gustavo Ortega)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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