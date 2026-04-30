Coca-Cola FEMSA realiza inversión de $50 millones en Costa Rica

Coca-Cola FEMSA inauguró su nueva línea de producción en la planta de Calle Blancos, en San José.

Coca-Cola FEMSA, embotelladora del sistema Coca-Cola, oficializó este jueves 30 de abril una inversión de $50 millones en Costa Rica.

La obra se ejecutó con el objetivo de incrementar la capacidad de producción de su planta en Calle Blancos, en San José, a través de una nueva línea de embotellado (Línea 9).

La ampliación permitirá el incremento de las exportaciones hacia Nicaragua y Panamá.

En el acto inaugural asistieron el presidente Rodrigo Chaves, la presidenta electa Laura Fernández y los vicepresidentes electos Douglas Soto y Francisco Gamboa.

La empresa indicó que aporta a la economía de Costa Rica ¢397.000 millones equivalentes al 0,9% del PIB.

Ileana Reza, vicepresidenta Zona Centro de la compañía Coca-Cola, confirmó el compromiso de continuará invirtiendo en Costa Rica.

Jerry Liu, presidente Coca-Cola FEMSA Centroamérica Sur, señaló que esta inversión posiciona a Costa Rica hub logístico Centroamerica Sur.

La empresa cuenta 1.400 colaboradores, dos plantas y 11 centros de distribución.

Coca-Cola FEMSA oficializó este 30 de abril una inversión de $55 millones en Costa Rica para ampliar la capacidad de producción de su planta en Calle Blancos. (Cortesía)

Detalles de la nueva inversión

La nueva línea de embotellamiento aumentará la producción en 40%. Se ubica en un área de 9.500 metros cuadradados (m²) e incluye el área de bodega.

La planta de Calle Blancos en Goicoechea, totaliza 54.000 m².

La línea embotellará los productos desde 355 mililitros hasta tres litros, indicó Lucía Duter, gerenta de la planta.

El nuevo proceso tiene capacidad de embotellar 54.000 botellas por hora y trabaja con eficiencia energetica y de agua.

La construcción involucró a más de 700 empleos directos e indirectos.

Además de la marca Coca-Cola, embotellará productos que forman parte del portafolio de la empresa, entre ellas Fanta, Fuze Tea, Ginger Ale de Canada Dry y Powerade.